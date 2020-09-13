"القباج" تسلم قروضا لمتعافين جدد من الإدمان لإنشاء مشروعات إنتاجية

سلمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة شيكات بقيمة 160 ألف جنيه، لدعم مشروعاتهم الصغيرة، ومساعدتهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم.

وشملت المشروعات الممنوح لها القروض مشروع مشغل لإنتاج المفروشات بمحافظة المنيا، ومحل كاميرات مراقبة وأنظمة أمنية وشبكات بالقاهرة.

وقالت الوزيرة، إن قيمة إجمالى القروض التى تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي بلغت ما يقرب من 3 ملايين و460 ألف جنيه حتى الآن.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة أول برنامج تدريبي للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطي المخدرات ضمن مشروع "مودة "، الذي تنفذه الوزارة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية فى ظل وجود ارتباط وثيق بين التفكك الأسري وتعاطي وإدمان المواد المخدرة، وذلك بمقر الوزارة بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة.

حضر اللقاء عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والمشرف على مشروع "مودة "، وتضمن البرنامج التدريبي العديد من الجلسات من خلال المتخصصين، حول الجوانب الشرعية والأبعاد النفسية والاجتماعية، كذلك الجوانب الصحية فى العلاقات الأسرية.