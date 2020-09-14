1000 مبروك وInception.. الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "عزبة الصفيح" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "سعد اليتيم" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "المشخصاتي2" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "1000 مبروك" الساعة 8 مساءً، وفيلم "كف القمر" الساعة 10 مساءً، وفيلم "شبه منحرف" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم Suicide Squad الساعة 1 ظهرًا، وفيلم Source Code الساعة 3:30 عصرًا، وفيلم Inception الساعة 5:30 مساءً، وفيلم Gravity الساعة 8 مساءً، وLife الساعة 10 مساءً، وI Am Legend الساعة 12 منتصف الليل.

Dubai One

عرض فيلم Faster الساعة 3:30 عصرًا، وفيلم Robot and Frank، الساعة 8 مساءً، وBoot Camp الساعة 10 مساءً.

المسلسلات التلفزيونية

CBC دراما

عرض مسلسل "أرض النعام" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "اختفاء" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "مليكة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "الطوفان" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "بخط الإيد" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "الوجه الآخر" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" الساعة 12 منتصف الليل.

DMC دراما

عرض مسلسل "الرجل والحصان" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الثاني الساعة 7 مساءً، و"نيللي وشريهان" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "بين عالمين" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "ختم النمر" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "إلا أنا" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "دموع في عيون وقحة" الساعة 12 منتصف الليل.

ON دراما

عرض مسلسل "رحلة السيد أبو العلا البشري" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 1" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "30 يوم" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى"، ومسلسل "البرنس" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "بركة" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "يا رجال العالم اتحدوا" الساعة 12 منتصف الليل.

الحياة

عرض مسلسل "طلقة حظ" الساعة 2 ظهرًا، ومسلسل "الأخ الكبير" الساعة 6 مساءً، و"قوت القلوب ج2" الساعة 9 مساءً.

البرامج الترفيهية

DMC

عرض برنامج "أتوبيس السعادة" الساعة 1:30 ظهرًا، وبرنامج "صاحبة السعادة" الساعة 11 مساءً.

CBC

عرض برنامج "هزر فزر" الساعة 1 ظهرًا، وبرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا.

OnE

عرض برنامج "راجل و2 ستات" الساعة 4:30 عصرًا.