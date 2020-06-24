سلوى عثمان: بكيت بعد تصوير مشهد الانهيار في مسلسل البرنس

قالت الفنانة سلوى عثمان، إن مشهدها في الحلقة التاسعة من مسلسل البرنس، أثر كثيرا في نفوس المشاهدين، وتلقت على إثره عددا كبيرا من المكالمات الهاتفية التي أكد خلالها المعجبون سعادتهم بشخصيتها ومدى تأثيرها عليهم: "كنت سعيدة جدا، وحلو أوي إنه بعد ثانية من المشهد الناس تتكلم عليه ويقلب السوشيال ميديا".

وأضافت "عثمان" خلال مداخلة عبر "سكاي بي" ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، تقديم سهير جودة ومفيدة شيحة، والمذاع على فضائية "CBC"، أنها عندما قامت بتوبيخ أبنائها في المسلسل وانهارت جراء ما فعلوه تجاه أخيهم "رمضان البرنس"، وقتل أسرته، انهارت بالبكاء أثناء التصوير وبعد انتهائه، موضحه أن مخرج العمل محمد سامي، طالبها بالتوقف عن البكاء حتى بعد انتهاء تصوير ذلك المشهد، إلا أنها لم تستطع: "قعد يقولي خلاص المشهد خلص، وأنا كملت عياط وحسيت إن الضغط علي، وبعد شوية بدأت أهدى".

وأكدت أن زوجها أسامة الباشا، دائما يدفعها للأمام: "عمره ما بيغير لما بكون عاملة حاجة كويسة، وبيكون سعيد لما الناس تتصور معايا في أي مكان، وسعيد بالشغل بتاعي، وفرح جدا بالتريند اللي عمله المشهد".