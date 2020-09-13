"مكافحة كورونا": المصريون لن يكونوا فئران تجارب للقاح

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، أن المصريين لن يكونوا فئران تجارب بشأن لقاح الفيروس، متابعا: "لن نعطي أي مواطن اللقاح إلا بعد التأكد من التجارب خلال أول مرحلتين، وهو ما حدث".

وأضاف "حسني" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه "مرجح أن تحدث أعراض جانبية طفيفة بعد تلقي المتطوع اللقاح، مثل ارتفاع الحرارة بقيمة نصف درجة، أو التهابات بسيطة بالجيوب الأنفية لمدة لا تتخطى يومين أو 3 أيام".

وأوضح أن شروط التطوع لتلقي لقاح كورونا تتضمن أن تكون الفئة العمرية للمتطوعين تبدأ من 18 عامًا فأكثر، وأن يكون المتطوع مقيمًا بمصر، ولديه القدرة النفسية لخوض التجربة، ولا يعاني من حمى أو سعال أو حساسية قبل 14 يومًا من تقدمه، فضلًا عن عدم جواز تقدم مرضى الصرع والتشنج والأوعية الدموية والقلب.