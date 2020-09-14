وزير النقل: تجديد مرافق عمارة الشربتلي على حساب سكانها

أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الوزارة بالتنسيق مع الهيئة القومية للأنفاق، ستجدد جميع أعمال مرافق عمارة الشربتلي، بناء على طلب سكانها على حسابهم الخاص، مشيرًا إلى أن الوزارة ستنفذ خطتها لتحديث وتطوير العمارة، وقتما يطلب السكان تنفيذ ذلك، إذ إن العمارة تحتاج إلى تحديث جميع مرافقها كل فترة بصفة دورية.

وقال وزير النقل، لـ"الوطن"، على هامش تفقده أعمال ترميم عمارة الشربتلي بالزمالك اليوم، إن جميع العاملين المسؤولين عن تنفيذ أعمال حقن التربة وترميمها نفذوا أعمالهم على أكمل وجه ممكن، مقدمًا شكره لهم، مشيرا إلى أن من الممكن تشغيل محطة الزمالك آواخر العام المقبل.

وأكد وزير النقل أن جميع محطات الخط الثالث للمترو نفذت بشكل عالمي، كما أن شركة RATP الفرنسية ستدير الخط لمدة 15 عاما.

كانت عمارة الشربتلي بالزمالك تعرضت لبعض التصدعات نتيجة أعمال حفر محطة مترو صفاء حجازي.