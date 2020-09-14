"المترو": 11 مليون جنيه تكلفة ترميم عمارة الشربتلي

قال المهندس أحمد عمر عبدالجواد نائب مدير مشروع مترو أنفاق الزمالك، إن تكلفة أعمال ترميم عمارة الشربتلي بلغت نحو 11 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه جرى حقن التربة الخاصة بالعمارة، ثم ترميمها بالشكل الأمثل، والذي يوفر الحماية والآمان لجميع سكان العمارة، موضحًا أن أعمال الترميم استمرت لمدة 25 يوما تقريبا.

وأضاف عبدالجواد، لـ"الوطن"، أن أعمال تنفيذ مشروع محطة مترو صفاء حجازي بالزمالك تسير بصورة منتظمة، مشيرا إلى أن المشروع سيكون مفخرة لجموع سكان الزمالك بوجه خاص، والشعب المصري بأكمله بوجه عام، مؤكدًا أن جميع القطارات التي ستعمل بمحطة الزمالك ستكون مكيفة، وأن جميع أعمال تنفيذ المشروع تتم على الطراز العالمي.

كانت عمارة الشربتلي بالزمالك تعرضت لبعض التصدعات نتيجة أعمال حفر محطة مترو صفاء حجازي.