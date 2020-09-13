إحالة دعوى حظر تطبيق "تيك توك" للمفوضين

قررت محكمة القضاء الاداري، بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من وليد التميمي، وحميدو جميل، المحاميان، والتي طالبا فيها بوقف تطبيق "تيك توك" لترويجه لمقاطع البلطجة والعنف والتنمر، للمفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 45923 لسنة 74 قضائية، بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن وقف وحظر وحجب موقع "تيك توك" عن شبكة الإنترنت داخل مصر، كما طالبت شركتي "جوجل" و"آبل" بحذف التطبيق من متاجرها، سواء "جوجل بلاي"، أو "آبل ستور" في مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار منها حظر وحجب جميع المواقع والروابط الإلكترونية التي تعرض إعلانات التطبيق.

وأكدت الدعوى، أن "تيك توك" يروج لمقاطع العُري والإباحية والبلطجة والعنف والتنمر في المجتمع، بل وأصبح منفذًا لتجارة المواد المخدرة، وتجارة العملة، ما يؤثر بشكل سلبي على المجتمع خاصة الأطفال والشباب.

وأضافت أن كثيرًا من الفتيات لجأن إلى العُري وتصوير فيديوهات لهن تحرض على الفسق، لتحقيق أكبر نسبة انتشار وشهرة على منصات "سوشيال ميديا".