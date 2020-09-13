نانسي عجرم تستعد لأولى حفلاتها عبر "تيك توك" لصالح متضرري لبنان

أعلنت المطربة نانسي عجرم استعدادها لتقديم حفل غنائي عبر التيك توك لصالح متضرري لبنان وذلك يوم 18سبتمبر.

ويعتبر هذا أول حفل لنانسي عبر تيك توك بعد حفلها الناجح الأون لاين الذي أحيته مؤخرا وحقق أعلى مشاهدات.

حصلت الفنانة نانسي عجرم على المركز الثاني، ضمن قائمة أكثر الفنانين تأثيراً ونجاحاً في الشرق الأوسط، بحسب مجلة فوربس العالمية.

جاء اختيار "فوربس" للفنانة اللبنانية، ضمن القائمة نظراً للنجاح الكبير الذي حققته خلال مسيرتها الفنية وشعبيتها الواسعة في الوطن العربي ومختلف أنحاء العالم، إذ وصل عدد المتابعين لها أكثر من 48 مليون متابع، بالإضافة إلى نشاطاتها المؤثرة بالساحة الفنية.

يذكر أن نانسي عجرم سبق وحلت بالمرتبة الأولى في قوائم "Arabian Business"، "Newsweek" و"Cosmopolitan" للشخصيات العربية الأكثر تأثيرًا وقوّة على مستوى الوطن العربي.