أقل سعر للمتر بـ825 جنيها.. تعرف على أسعار قطع أراضي الإسكان الاجتماعي

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، 3098 قطعة أرض بالمرحلة العاشرة بـ"الإسكان الاجتماعي" للبيع بنظام القرعة العلنية، بمساحات تتراوح بين 209 و287 م2.

وتضمن الطرح الجديد، 11 قطعة في مدن (العاشر من رمضان، سوهاج الجديدة، دمياط الجديدة، برج العرب الجديدة، أسوان الجديدة، أخميم الجديدة، طيبة الجديدة، قنا الجديدة، الفيوم الجديدة، السادات، وأسيوط الجديدة)، في الفترة من الغد وحتى منتصف أكتوبر المقبل.

وترصد السطور التالية أسعار أراضي الإسكان الاجتماعي، التي يبدأ الحجز بها غدا، في بنوك التعمير والإسكان، كما يلي:

جاءت مدينة دمياط الجديدة على رأس قائمة الأسعار من حيث ارتفاع سعر أراضيها، والتي سجلت 5115 جنيها للمتر، وتلاها في قائمة الأسعار مدينة سوهاج الجديدة، ووصل سعر المتر بها 1760 جنيها للمتر، بينما سجل سعر المتر بمدينة قنا الجديدة من 1440 إلى 1690 جنيها للمتر الواحد.

وتراوح سعر المتر المربع بمدينة الفيوم من 1255 إلى 1590 جنيها للمتر، بينما تراوح سعر المتر بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، بين 1200 جنيه للمتر إلى 1525، وسجل سعر المتر بمدينة العاشر من رمضان 1420 جنيها للمتر، فيما سجل سعر المتر بمدينة السادات 1345 جنيها للمتر.

وبلغ سعر المتر بمدينة أسيوط الجديدة 1195 جنيها للمتر المربع، وبلغ سعر المتر طبقا لكراسة الشروط، بمدينة أسوان الجديدة 1185 جنيهًا للمتر، وتلاها مدينة برج العرب والتي سجل سعر المتر فيها، 1135، وبلغ سعر المتر في أخميم يسجل 825 جنيها.

كانت "الوطن" حصلت على نسخة من كراسة شروط أراضي الإسكان الاجتماعي، التي طرحتها وزارة الإسكان مُمَثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بواقع 3098 قطعة أرض سكنية، بالمرحلة العاشرة بـ"الإسكان الاجتماعي" للبيع بنظام القرعة العلنية من خلال فروع بنك التعمير والإسكان.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنّ الطرح يأتي في إطار خطة الوزارة لتوفير أكبر عدد من الأراضي كاملة المرافق، بمختلف المدن الجديدة، لتحقيق رغبة المصريين من مختلف شرائح المجتمع في تملك الأراضي، ومحاربة المتاجرة بالأراضي من خلال وفرة الأراضي المطروحة.