تعيين "حسن بيومي" أمينًا مساعداً لجامعة طنطا للشئون الإدارية

أصدر الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا، قراراً اليوم، بتكليف محمد حسن بيومي، للقيام بأعباء ومهام وظيفة أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.

يذكر أن محمد حسن بيومي، كبير اخصائيين خدمات اجتماعية، بدرجة مدير عام بالإدارة العامة لجامعة طنطا، وقد شغل منصب مدير عام رعاية الشباب بكلية التجارة خلال الفترة بين عامي 2015 و2018، ثم عمل مديراً لمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.