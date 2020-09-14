7 معلومات عن "مجمع الكنائس الشرقية" في الفاتيكان

مر 158 عاما على تأسيس مجمع الكنائس الشرقيّة بالفاتيكان، والذي يضم رعاية الكنائس الكاثوليكية في الشرق الأوسط، وبتلك المناسبة نشرت الكنيسة الكاثوليكية في مصر 7 معلومات عن المجمع، وهي:

1. يعود أصل مجمع الكنائس الشّرقية، إلى عام 1862م، حين أعلن البابا بيوس التّاسع إنشاء "دائرة شؤون الطّقوس الشّرقية".

2. في عام 1917م أصبح مجمعاً قائماً بذاته، ومنح اسم "مجمع الكنيسة الشّرقيّة".

3.عام 1967م، عدّلت هذه التّسمية، مُطلِقاً عليه اسم "مجمع الكنائس الشّرقيّة" بأمر من البابا بولس السادس وأوكل إليه مهمّة التّواصل مع الكنائس الشّرقيّة الكاثوليكيّة.

4.قام البابا بيوس الحادي عشر عام 1938م وأعطى المجمع صلاحيّات واسعة.

5.حدد البابا بولس السّادس والبابا يوحنّا بولس الثّاني صّلاحيّات المجمع، بأن يمارس المجمع بحكم الشّرع، على الأبرشيّات والأساقفة من الطّقوس الشّرقيّة الكاثوليكيّة الصّلاحيّات عينها التي لمجمع الأساقفة، كما تشمل سلطته البلدان التّالية: مصر وشبه جزيرة سيناء والأردن وفلسطين ولبنان وسوريّا وقبرص والعراق وإيران واليونان.

6.يتألّف مجمع الكنائس الشّرقيّة من الكاردينال الرّئيس الذي يرأسه ويدير شؤونه، بمعاونة الأمين العام، وسبعة وعشرين كاردينالا، ورئيس أساقفة، وأربعة أساقفة، يعيّنهم البابا، لمدّة خمس سنوات ثم الموظّفون الذين يقومون بالخدمة الثّابتة ويبلغ عددهم ثلاثين موظّفاً، وثمّة أيضًا ثلاث وعشرون مستشارًا، يستنير المجمع بآرائهم، كما أنّ هناك ثلاث لجان مؤلّفة؛ كلجنة الأمور الليتورجيّة، وهدفها العمل في سبيل تحقيق ما تحفظه مجموعة قوانين الكنائس الشّرقيّة للكرسيّ الرّسوليّ، ولجنة (R.O.A.C.O) "تجمّع المؤسّسات لمساعدة الكنائس الشّرقيّة"، التي تضمّ مجموعة مكاتب ووكالات من مختلف أنحاء العالم، وهي تقوم باستمرار ببعض المساعدات الماليّة لإنشاء المباني الكنسيّة، واخيرا لجنة "الخدمة الاجتماعية الكاثوليكيّة للشّرق الأدنى" التي أنشئت عام 1949، وهي تتلقّى مساعدات من ألمانيا وفرنسا وسويسرا والنمسا.

7.يصدر المجمع مجلّة (S.I.C.O) وهي مجلة ثانوية تحتوي على معلومات حول الكنائس الشّرقيّة، تعتني بنشر أقوال البابا التي تتعلّق بالشّرق المسيحيّ، ونقل وقائع النّشاطات التي يقوم بها المجمع.