وزيرة الثقافة تترأس الاجتماع التنظيمي للجنة العليا للتراث الثقافي غير المادي

ترأست الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الاجتماع التنظيمي للجنة العليا للتراث الثقافي غير المادي، لوضع الأطر العامة لعملها والخاصة بتنفيذ استراتيجيتها الوطنية وفقا للأربعة مراحل التي تم اعتمادها وهي الجمع، التوثيق، الصون وتعظيم الاستفادة منه.

وخلال الاجتماع، قالت عبد الدايم، إنه ولأول مرة يتم تأسيس وحدة مركزية لصون التراث غير المادي وذلك تفعيلاً لاتفاقية منظمة اليونسكو التي وقعت عليها مصر عام 2003.

وأشارت إلى ثراء مصر بالكثير من مفردات التراث غير مادي التي تثبت ريادتها وتشكل جزء من هويتها المتفردة.

وأضافت أن اللجنة تعمل على تنفيذ استراتيجية واضحة توحد الجهود وتنسق بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع العاملة في المجال لحماية وصون التراث غير المادى وتحقيق الاستثمار الأمثل له، موضحة أن مصر نجحت في السنوات الأخيرة في تسجيل عناصر تاريخية تنتمى إلى التراث غير المادى المصرى في قائمة الصون العاجل بمنظمة اليونسكو هى لعبة التحطيب ودمية الأراجوز كما شاركت في تسجيل ملف النخلة مع مجموعة من الدول العربية الشقيقة.

كانت وزيرة الثقافة قد شكلت لجنة برئاستها لوضع استراتيجية وطنية لإدارة التراث الثقافي غير المادي بمصر في ضوء الدراسات التي تم إعدادها في هذا الشأن من قبل منظمة اليونسكو وإعداد خطط العمل لتنفيذها، إلى جانب متابعة تنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات التي وقعتها مصر فيما يتعلق بصون التراث الثقافي غير المادي، وكذلك اتفاقيات تعزيز أشكال التعبير الثقافي واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها، بالإضافة إلى وضع خطة سنوية لإعداد الملفات المزمع تسجيلها على قوائم اتفاقية 2003 ومشروعات الصون العاجل والمساعدات الدولية بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية، وكذلك التواصل مع الجهات الدولية والإقليمية النظيرة بغرض تبادل الخبرات وفقا للقواعد الواردة في بروتوكلات التعاون الموقعة معها، وإعداد التقرير السنوي للجهود الوطنية في مجال صون التراث الثقافي غير المادي وتعزيز أشكال التعبير الثقافي بجمهورية مصر العربية، إلى جانب رفع التقارير التي تعدها وحدة صون التراث الثقافي غير المادي إلى الجهات ذات الاختصاص بعد مراجعتها وتدقيقها واعتمادها في شكلها النهائي، ومتابعة أعمال وحدة صون التراث الثقافي غير المادي بوزارة الثقافة وتذليل العقبات لأداء مهمتها بالتنسيق مع جهات الاختصاص، وبحث سبل تعظيم الاستفادة من الأرشيف الوطني للتراث الثقافي غير المادي وإعتماد البرامج التنفيذية التي تحقق هذا الهدف مع اعتبار هذه اللجنة الجهة الوحيدة المنوط بها التنسيق مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو لتطبيق أحكام الإتفاقيات الدولية المنظمة لهذا الشان.