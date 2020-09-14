فادي خفاجة عن عدم طلبه في أعمال فنية: والله لو قالولي بطلها لابطلها

نشر الفنان فادي خفاجة عبر حسابه الخاص بـ"فيس بوك" منشورًا، وجه خلاله رسالة إلى المنتجين والمخرجين، مستفسرًا عن سبب عدم طلبه في أي أعمال فنية.

وقال "خفاجة" في منشوره: "طيب إيه يا مخرجين ومنتيجن مصر، لو العبد الله بعد العمر ده كله مشتغلش في مسلسل واتنين وتلاته مين اللي يشتغل ياولاد المهنة والأصول، ممكن أتحدى أي مخرج أو أي شركة إنتاج بكفاءتي ودراستي وعمري وخبرتي، والله العظيم لو قالولي بطلها لبطلها، مشكلتي إني واثق في نفسي بفضل الله، وربنا الحكم والعدل، ومطرح ما ترسي ندوق لها".

واشتهر الفنان فادي خفاجة بتقديم شخصية أحد أبناء ونيس "شرف الدين" أمام الفنان الكبير محمد صبحي في مسلسل "يوميات ونيس" على مدار أجزائه المختلفة، وكانت آخر الأعمال التي شارك بها مسلسل "قوت القلوب"، والذي جسد من خلاله شخصية ضابط شرطة، كما شارك في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "الاختيار"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقدم "خفاجة" من خلاله شخصية "حداد السيناوي".