مخرج مسلسل "الاختيار" يروي كواليس مشهد حادث رفح

علق المخرج بيتر ميمي، على المشهد الخاص بحادثة رفح وأن صعوبته تتمثل في أنه حادثة حقيقية "وكان بداية أن نسمع عن الإرهاب في سيناء كانت في الحادثة بتاعة رفح واستشهاد 16 مجندا في سيناء، وأن الحادثة حصلت وقت الفطار وكان من أشد أنواع الخسة والضرب والتعامل مع العساكر في الوقت ده علشان ميلحقوش يتعاملوا، وكان المطلوب مننا نصور المشهد في وقت الغروب وعلشان نصور مشهد أكشن مدته 4 دقائق فبنحتاج تصوير على يومين كاملين ومش في أي وقت لا ده لازم وقت الغروب".

وأضاف ميمي، خلال حواره مع الإعلامية مني الشاذلي، في برنامج "معكم"، المذاع على فضائية CBC، أن "علشان أصور كل يوم جزء من المشهد بتاع حادثة رفح فكنت محتاج أصور حوالي 20 يوم في المشهد ده، وبدأنا نفكر في ازاي هنشتغله وفضلنا يوم كامل من الساعة 5 الصبح لغاية بالليل واحنا بنعمل بروفات فقط بالمدرعات وبكل حاجة لكن من غير متفجرات أو ملابس وعملنا حوالي 12 بروفا".

وتابع، أنه في يوم التصوير كان في نص ساعة فقط، وعن دور كريم محمود عبدالعزيز في المشهد ده وأنه يستدعي الحالة دي ويعمل المشهد ده معناه أن اللي خلف مامتش، واللحظة اللي عملها في المشهد كانت صعبة جدا في ظل ظروف التصوير اللي كنا فيها".

واستكمل، أننا كنا نستعمل أسلحة حقيقية في المسلسل لكن الانفجارات كانت غير حقيقية، وأن الشركة المنتجة والقوات المسلحة وفرت لنا كل حاجة.