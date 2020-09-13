مصدر بـ"السياحة": قرار عودة إقامة الأفراح بالفنادق سيصدر هذا الأسبوع

كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، أنه من المتوقع أن تصدر لجنة أزمة فيروس كورونا التابعة لرئاسة الوزراء قرارًا خلال اجتماعها هذا الأسبوع بعودة إقامة الأفراح بالفنادق ، وذلك بعد رفع الوزارة لتوصية بذلك بعد أخذ رأي وزارة الصحة.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن غرفة المنشآت الفندقية طالبت الوزارة بعودة إقامة الأفراح بالفنادق، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تمنع انتشار فيروس كورونا بين المتواجدين بالأفراح، لافتًا إلى أن عدد المعازيم لن يتجاوزوا 50% من السعة الاستيعابية للقاعة، وفقًا للتوصية.

من جهته، قال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن غالبية الفنادق خاصة الموجودة بالقاهرة والإسكندرية طالبت بإعادة تشغيل قاعات الأفراح والمناسبات في ظل تراجع نسب الإشغال الفندقي.

وأضاف لـ"الوطن"، إن الغرفة طالبت وزارة السياحة بعودة تشغيل قاعات الأفراح بالفنادق، وذلك في ظل عودة غالبية الأنشطة الفندقية والسياحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تحول دون انتقال المرض من شخص لآخر.

المطاعم السياحية تطالب بمد فترة فتحها حتى الثانية صباحًا

من جهته، قال هشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة تقدمت بطلب للدكتور خالد العناني وزير السياحة لمد فترة فتح المطاعم السياحية حتى الثانية صباحًا، ومد فتح مسارح المنوعات والملاهي الليلية حتى الصباح، وذلك حتى تستطيع تلك المطاعم تحقيق إيرادات جيدة، خاصة أن معظم عملها يكون في أوقات الليل.

وأضاف، أن الغرفة طلبت أيضًا بزيادة نسب استقبال المطاعم للزبائن بصفة مبدئية حاليًا إلى 75% من السعة الاستيعابية، حتى تستطيع تحمل تكاليف التشغيل، إضافة إلى الموافقة على إقامة الأفراح والمناسبات بالمطاعم مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وقال عادل المصرى ، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن الغرفة طالبت بتعديل مواعيد الإغلاق ، ومساواة المطاعم والكافتيريات ومسارح المنوعات في القاهرة الكبرى، بما تم تطبيقه فى مدينة شرم الشيخ، وقيام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتعديل مواعيد الإغلاق للمنشآت والمطاعم والكافتيريات والبازارات السياحية هناك إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

وأضاف "المصري"، أن الغرفة دعت إلى هذا التعديل فى ضوء التعافي من جائحة كورونا وتراجع معدلات الإصابة إلى معدلات مطمئنة، وفقاً للإحصاءات اليومية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان .