جامعة أسيوط تخصص 4 ملايين جنيه لتطوير مزارع الدواجن والماشية

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، بدء تنفيذ مشروع موسع لتطوير وتجديد مزارع الدواجن والماشية وزيادة إنتاجها بميزانية تتراوح بين 3 و4 ملايين جنيه.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس جامعة أسيوط لمزرعة الدواجن البحثية والماشية والتابعة لكلية الزراعة بالجامعة، بحضور الدكتور محمد حمام عميد الكلية والدكتور عادل محمد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والدكتور جابر أبو الحجاج وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد الصغير رئيس قسم إنتاج الدواجن والمشرف على المزرعة وعدد من أساتذة الكلية ومؤسسيها.

وأشاد رئيس جامعة أسيوط، خلال جولته بعمل المزرعة وما تضمه من مختلف أنواع من الطيور والدواجن والأسماك وكذلك الماشية بمختلف أنواعها، مؤكداً موافقته على توفير ما يلزم من إمكانيات لرفع كفاءتها وتطوير خدماتها.

وفي سياق متصل كشف الدكتور محمد حمام، عن موافقة رئيس الجامعة على تجهيز المزرعة بمحلب آلي، وفق أحدث النظم المتطورة، وذلك بتكلفة تزيد على مليون جنيه، ورفع كفاءة المبنى وزيادة العمالة، وشراء عدد إضافي من الماشية لتوسيع التثمين وزيادة الإنتاجية.

وأضاف أن زيارة رئيس الجامعة للمزرعة بدأت بمزرعة الدواجن، والتي تنتج مزرعة للدجاج تضم 5 آلاف دجاجة صيفًا و15 ألف شتاءً، والتى يتم فيها تربية الدجاج لمدة 35 يوما ثم بيعه، كما تضم كذلك مزرعة للبط والذي يبدأ تربيته في عمر 15 يوما، ويتم بيعه عند بلوغ 50 يوما وتبلغ الإنتاجية الواحدة 500 بطة.

ومن جانب آخر تفقد الدكتور طارق الجمال، مزرعة الأسماك والتي تضم نحو 5 آلاف زريعة من السمك البلطي ويقدم إنتاجية نصف سنوية، أعقب ذلك توجه لمزرعة الحمام والتي تضم أفضل سلالات الحمام الفرنسي.

وفى ختام الجولة، تفقد مزرعة الماشية والتي تضم 240 رأس ماشية تتنوع بين جاموس وأبقار فريزيان ومهجن.