نائب رئيس جامعة أسيوط يناقش الإجراءات الوقائية للأنشطة الطلابية

ترأس الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم و الطلاب اجتماع أعضاء اللجنة العليا للأنشطة الطلابية وذلك لإستعراض أهم الرؤى و الخطط الموضوعة و آليات التعامل مع ممارسة الأنشطة الطلابية وفق نظام التعليم الهجين الجديد و الذى يقتضى حضور يومان لكليات النظرية و ثلاثة أيام للكليات العملية والمقرر تطبيقه مع بداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية خلال ممارسة الأنشطة الطلابية بما يحافظ على سلامة الطلاب وذلك بحضورأعضاء اللجنة العليا للأنشطة الطلابية و ممثلي إدارة رعاية الشباب.

وناقش نائب رئيس الجامعة وسائل التوسع في الأنشطة الطلابية و جذب مزيد من القاعدة الطلابية للانخراط فيها كي يبعث رسالة طمأنينة للأولياء الأمور وتحقيق الاستفادة القصوى من كافة الإمكانيات التي توفر الجامعة لكافة الطلاب وذلك من خلال مشاركتهم في الأنشطة الطلابية والتي تلعب دوراَ كبيراَ فى بناء و ثقل الشخصية و تشجيع العمل الجماعي لدى الطالب، مؤكداَ على ضرورة الاهتمام بممارسة النشاط الطلابي ذات الطابع النوعي المتعلق بتعزيز وقيم الانتماء و الولاء للوطن و نبذ التطرف ومكافحة الإرهاب وبالحريات الدينية وثقافة قبول الآخر وكذلك التوعية بالمشروعات الإستراتيجية الكبرى للدولة

ومن جانبه أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط على وضع الأنشطة الطلابية في مقدمة أولويات الجامعة إيماناً منها بدور النشاط في ثقل شخصية الطلاب وفتح مداركهم واكتمال تأهيلهم على النحو الأمثل، وهو ما يأتي تزامناً مع اهتمام الدولة وحرصها باستمرار ممارسة الأنشطة الطلابية داخل الجامعات وفق الإجراءات الاحترازية و الوقائية لتصدى لفيروس كورونا المستجد و الحفاظ على سلامة وصحة أبناءنا الطلاب مؤكداَ على أن الأنشطة الطلابية تعد أحدى الركائز الأساسية للعملية التعليمية بجانب ما تقدمه الجامعة من خدمات تعليمية و تدريبية و فكرية وثقافية التي تساهم في بناء شخصية الطالب الجامعي و إعداد القادة من الشباب يتمتعون بوعى مستنير.