نائب رئيس جامعة أسيوط يناقش استعدادات تطبيق نظام التعليم الهجين

عقد الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، اجتماعا لتشكيل لجنة لمتابعة ما قامت به الكليات من إجراءات لبدء الدراسة في العام الجامعي 2020/2021 لنظام التعليم الهجين، وإعداد وتجهيز البنية التحتية والمعلوماتية، وذلك برعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة.

وذلك بحضور أعضاء اللجنة كلا من الدكتورة ريهام المليجي وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة انتصار محمد يونس وكيل كلية التمريض لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عصام محمد وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد فتحي حسين وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عبدالمولي وكيل كلية الصيدلة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالحكيم وكيل كلية الفنون الجميلة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مؤمن طه المليجي المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور طارق كمال عبدالحميد المشرف على مركز شبكة المعلومات، والدكتور ممدوح فاروق مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية، ورمضان توفيق مدير عام التعليم.

وخلال الاجتماع، طلب الدكتور شحاتة غريب من كل كلية بيانا تفصيليا من حيث استخدام المنصة التعليمية المستخدمة ونسبة الحضور من حيث التعليم عبر الإنترنت، والتعليم وجها لوجه، وكيفية استخدام الطلاب لهذه المنصة، ولذلك قرر عقد ورش عمل يوم الأربعاء القادم الموافق 16/9/2020 لجميع كليات الجامعة التي تستخدم منصة Microsoft Teams تضم جميع وكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب ومسؤولي الحاسب IT في كل كلية لمعرفة كيفية تحميل المواد التعليمية على هذه المنصة ومعرفة كيفية استخدام الطلاب لهذه المنصة.

وفيما يتعلق بالقطاع الطبي الذي يستخدم منصة Model Microsoft Teams ستعقد ورشة العمل الخاص به لوضع نظام العمل من خلاله.