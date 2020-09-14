ضبط 6 آلاف قرص "منشطات جنسية" داخل صيدلية بالقليوبية

أسفرت حملة لمباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، عن ضبط كمية من المنشطات الجنسية غير مسموح بتداولها، داخل إحدى الصيدليات بدائرة مركز قليوب.

تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء فخر العربي، إخطاراً من العقيد أحمد عبد العليم، رئيس مباحث التموين، يفيد ورود معلومات بقيام صيدلي، يدير صيدلية في قليوب، ببيع منشطات جنسية "مجهولة المصدر".

فتم على الفور، تنفيذ حملة بقيادة رئيس مباحث التموين، وبحضور لجنة من التفتيش الصيدلي، وتم مداهمة الصيدلية، حيث تم ضبط 6 آلاف قرص منشطات جنسية، مختلفة الأنواع، وورد تقرير التفتيش الصيدلي بأن المضبوطات "مجهولة المصدر"، و"مضروبة"، و"غير مسجلة" بوزارة الصحة.

وفي السياق، ضبطت مباحث التموين محلاً لبيع مستحضرات التجميل، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وبه كمية من الكمامات والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر، وبدون فواتير، وأسفر التفتيش عن العثور على 5 آلاف "كمامة" مجهولة المصدر، و285 عبوة "بيتادين"، و20 كيلو جل مطهر لليد، و25 زجاجة جل، بدون فواتير، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.