بدء تطبيق دليل "مودة" كمتطلب تخرج بالجامعات العام الدراسي المقبل

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مشروع "مودة" سيبدأ العام القادم في تطبيق دليل عمل البرنامج، كمتطلب تخرج بدءاً من العام الدراسي القادم استناداً لموافقة المجلس الأعلى للجامعات، وعلى ضوء نتائج المرحلة التجريبية للمشروع .

وأكدت القباج، أنه تم تنفيذ دليل مودة فى المرحلة التجريبية علي 90 ألف طالب وطالبة في خمس جامعات مصرية ، مشيرة إلى وصول المنصة الإلكترونية لمشروع " مودة "إلى (2 مليون متردد)، منذ اطلاق رئيس الجمهورية لها في ديسمبر 2019.

وأشارت إلى أنه سيتم التوسع فى تنفيذ المشروع بين المجندين في القوات المسلحة والداخلية، مؤكدة أنه تم تنفيذ الدليل هذا العام علي 36 ألف مجند.

جاء ذلك خلال افتتاح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ- أول برنامج تدريبي للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطى المخدرات ضمن مشروع " مودة " التى تنفذه الوزارة للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية فى ظل وجود ارتباط وثيق بين التفكك الأسري وتعاطي وإدمان المواد المخدرة وذلك بمقر الوزارة بالعجوزة .

يستمر المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" للأسبوع الرابع على التوالي، في تقديم فعالياته التدريبية الخاصة بتأهيل الشباب المقبلين على الزواج في مرحلتها الثانية بمراكز الشباب بمحافظتي الفيوم والمنيا بالتوازي، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

تستهدف المرحلة الثانية تدريب 1800 شاب وفتاة بعدد 36 مركز شباب على مستوى 12 محافظة وهي: "القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ - الدقهلية – الإسماعيلية – السويس – الفيوم – المنيا"، مع حرص الجهات المنفذة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي توفر أعلى معدلات السلامة والأمان لجميع المشاركين بالفعاليات التدريبية.