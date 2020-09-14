براءة الطالب الجامعي المتهم بالتحرش بمعيدته في أسوان بعد 8 أشهر حبس

برأت محكمة جنايات أسوان في دائرتها الثانية، برئاسة المستشار محمد الغريب، اليوم الإثنين، طالب كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، من التهمة المنسوبة إليه بالتحرش بمعيدته خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي المنقضي 2019-2020، وذلك بعد 8 أشهر من الحبس.

وكانت هيئة المحكمة استمعت إلى أقوال "خلود.ا.ع"، مدرس مساعد بكلية التربية الرياضية جامعة أسوان، والتي حررت محضراً بقسم شرطة أول أسوان حمل رقم 19 لسنة 2020 إداري، تتهم فيه الطالب "محمود.م.ا"، بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، بالتحرش اللفظى والجسدي، وأن الطالب تعرض لها بعد انتهاء لجنة الامتحان رقم 6 بمقر الكلية خلال الفصل الدراسى الأول للعام الجامعي المنقضي 2019-2020 وحاول التحرش بها لفظياً، وأيضاً عن طريق لمس أماكن حساسة من جسدها، ومحاولة إظهار "عضوه الذكري" لها –على حد أقوالها- وذلك عقب انصراف باقي زملائه في اللجنة، ومنعه من الغش.

كما استمعت الهيئة القضائية إلى أقوال الطالب المتهم، والذي أنكر محاولة التحرش جملة وتفصيلاً، مشيرًا إلى أنَّه حاول يتأكّد فقط من تدوين بيانات صحيحة على ورقة الإجابة ولم يتعرض لها، مضيفاً "في أقواله" أنَّه تعرض للشتم والإهانة في أثناء محاولة التوسل إليها.

يُشار إلى أنَّ قاضي الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسوان المستشار محمد على السيد، أحال القضية رقم 79 لسنة 2020 كلي جنايات أسوان، المتهم فيها "محمود.م.ا"، بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، بالتحرش بـ"خلود.ا.ع" مدرس مساعد بكلية التربية الرياضية جامعة أسوان، خلال جلسة 25 يوليو الماضي، إلى دائرة أخرى لاستشعاره الحرج، ورفعت محكمة استئناف أسوان برئاسة المستشار خالد حمد، والدكتورة أسماء إسماعيل المحامية المتطوعة بهيئة الدفاع عن المتهم مذكرة إلى محكمة استئناف قنا، وتمّ تحديد جلسة أخرى بتاريخ 16 أغسطس للنظر في أولى جلسات محاكمة الطالب المتهم بالتحرش بمعيدته، حتى قضت المحكمة ببراءة الطالب بجلسة اليوم 14 سبتمبر.