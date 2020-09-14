غدا.. قطع المياه عن 8 مناطق في العبور لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب في القاهرة قطع المياه عن 8 مناطق في العبور لمدة 12 ساعة، بدءا من العاشرة مساء غدٍ حتى الساعة العاشرة صباح الأربعاء.

وأكدت الشركة، في بيان صدر عناه، قطع المياه عن مناطق "جمال عبد الناصر ومتفرعاته، ومدينة قباء، وعمارات الفاروقية، وقطاع الأمن المركزي، وتقسيم عمر بن الخطاب، وإسكانات السلام المختلفة، والنهضة بالكامل".

قطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة لأعمال الصيانة

وأكدت الشركة أن قطع المياه لمدة 12 ساعة بسبب وجود أعمال صيانة داخل محطة مياه العبور.

وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مع تأكيد تدبير سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.