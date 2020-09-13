عاجل.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق (كفر غطاطي – كوم بكار – كفرة نصار – عزبة جبريل – الكوم الأخضر – فيصل والهرم ومتفرعاتهم من الطالبية حتي المنصورية) وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء المقبل حتى الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء.

وبررت الشركة انقطاع المياه، وذلك نظرا لتحويل خط مياه قطر 800 مم بمحور المنصورية ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

في القاهرة أيضًا.. قطع المياه 12 ساعة عن 11 منطقة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب في القاهرة، قطع المياه عن بعض المناطق نظرًا لتنفيذ الشركة الوطنية للطرق أعمال تطوير ميدان "رنين" بشارع مسطرد القديم، ما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مم بمحطة مياه مسطرد.

وأوضحت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنّ الأمر يترتب عليه قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهي: "هليوبوليس – روكسي - الخليفة المأمون - حدائق القبة - منشية الصدر - منشية البكري - العباسية – حلمية الزيتون - حدائق الزيتون – المطرية – بعض مناطق عين شمس الشرقية والغربية" لمدة 12 ساعة، اعتبارًا من التاسعة صباح غدًا الاثنين 14 سبتمبر، وحتى الساعة التاسعة مساء اليوم ذاته.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنَّه سيتمّ توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وحال طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن رقم 125 من التليفون الأرضي.