قطع المياه عن 11 منطقة بمدينة الطور اليوم للصيانة

أصدرت إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الطور، في محافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، بياناً يفيد بانقطاع المياه عن عدة أحياء بمدينة الطور، وعدم ضخها إلى الوحدات السكنية، بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية بمحطة الصرف رقم (12).

وقال أحمد عبد العظيم، رئيس مدينة الطور، إنه سيجرى قطع المياه عن 11 حي خلال الفترة الصباحية، وسيجري ضخ المياه عقب الانتهاء من أعمال الصيانة.

وأوضح رئيس المدينة أن المناطق والأحياء التي لم يتم ضخ المياه بها، هي إسكان مبارك القديم، وحي مبارك الجديد، وحي الروضة، وحي المروة، ومنطقة الفيروز، وابني بيتك، وحي النصر، وحي الشروق، وعمائر البنك، وحي الزهراء، والمنطقة الصناعية.

وناشد رئيس المدينة المواطنين باتخاذ كافة التدابير، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، وعودة ضخ المياه إلى وحداتهم مرة أخرى.