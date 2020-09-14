الثلاثاء.. قطع المياه عن 5 مدن جديدة لمدة 12 ساعة منها العبور

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور عن قطع المياه يوم الثلاثاء الجاري عن مدينة العبور وبعض المدن الجديدة وذلك بسبب أعمال الصيانة بمأخذ المياه، وفقا لما نشرته شركة القاهرة لمياه الشرب على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتستعرض "الوطن" مواعيد ومناطق التي سيقطع عنها المياه يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 سبتمبر 2020.

موعد قطع المياه

سيتم قطع المياه من الثلاثاء 15 سبتمبر من الساعة 10 مساءً وحتى الساعة 10 صباحًا يوم الأربعاء 16 سبتمبر ، ببعض المناطق، وذلك لوجود

المناطق التي ستقطع عنها المياه

والمناطق التي ستقطع عنها المياه هي كالآتي.

- مدينة العبور بالكامل

- المناطق التي تتغذي من رافع رقم 2 المغذي للمياه لمدينة القاهرة الجديدة، وكذلك مدن الشروق وبدر والعبور الجديدة.

- المناطق التي تتغذي من خارج نطاق منظومة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مثل مدينة السلام والنهضة.

ويهيب الجهاز بالسادة المواطنين والمنشآت الخدمية مثل المخابز والمستشفيات وخلافه تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة وأيضا يوفر الجهاز عربات مياه الشرب للاحتياجات الضرورية.