مصادر: رضوى الشربيني ستمثل للتحقيق في أزمة الحجاب.. وسعيدة بحالة "الدعم"

مرة أخرى تتصدر الإعلامية رضوى الشربيني الترند، بعد قرار إحالتها للتحقيق من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على خلفية تصريحات لها نالت فيها من قدر غير المحجبات، وانتصرت فيها للمحجبات، الأمر الذي أثار جدل وضجة حولها، وتفسيرات عدة للحديث وكان أبرزها "ابدأي بنفسك".

مصادر خاصة ومقربة من الإعلامية فسّرت صمتها ورفضها التعليق على الضجة والجدل المثارين بأنَّه رغبة في وضع الأمر في نصابها، حيث أكّدت المصادر المقربة من الإعلامية، أنَّها لم تقصد الإساءة لأي فتاة، محجبة أو غير محجبة، باعتبار أن دائرة صداقات ومعارف وعائلة الإعلامية خليط بين الاثنين، المحجبات وغيرهنّ، فكيف تسيئ لأحد؟

وبينت المصادر لـ"الوطن"، أنَّ رضوى على استعداد للخضوع للتحقيق وأنها راضية عن قرار المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، مبينة أنَّه رغم شعورها بالضيق نتيجة الهجوم الذي تتعرض له، لكنها سعيدة بحالة الدعم المعنوي التي وجدتها في جمهورها خاصة عبر السوشيال ميديا والذين أطلقوا هاشتاج "#ادعم_رضوي_الشربيني".

كانت الإعلامية قالت في وقت سابق، "إن الفتاة المحجبة هي أفضل من غير المحجبة 100 ألف مرة"، واصفة غير المحجبات بالـ"بني آدميين الأقل إيمانا وشيطانهن أقوى منهن".

وأثارت هذه التصريحات الجدل، حيث تقدمت عدة فتيات مصريات من غير المحجبات إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، بشكاوى ضدها بسبب حديثها عن الحجاب، معتبرات أنهن "تعرضن للإهانة".

وقررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، أمس الأحد، فتح تحقيق عاجل مع "الشربيني" في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن تصريحاتها.