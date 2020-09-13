تأجيل عرض The Voice senior لأكتوبر بسبب أحداث لبنان

قررت قناة mbc تأجيل عرض برنامج اكتشاف المواهب الجديد the voice senior إلى أكتوبر المقبل بسبب أحداث لبنان.

ونشرت القناة بيانا جاء فيه "نظرا للظروف المتقلبة اقتصاديا وأمنيا وصحيا والكارثة التي حلت في بيروت، قررت إدارة mbc تأجيل بث برنامج the voice senior في الموسم الأول إلى العاشر من أكتوبر".

لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس سينيور" في موسمه الأول، وهم سميرة سعيد ونجوى كرم وهاني شاكر وملحم زين.

ويأتي "ذا فويس سينيور" بموسمه الأول بعد نجاح تجربة "ذا فويس"، التي تتيح للأصوات الشابة في جميع أنحاء العالم إثبات موهبتها، وأيضا "ذا فويس كيدز" الذي يكتشف مواهب الأطفال الصغار، لافتين إلى أن الجديد الذي ينطلق العام الجديد هو "ذا فويس سينيور" الذي يستهدف شريحة كبار السن من جميع أنحاء العالم.