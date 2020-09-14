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التموين تصرف كمامة إجباريا لكل بطاقة تضم 3 أفراد فأكثر

كتب:

احمد غنيم
01:39 م | الإثنين 14 سبتمبر 2020
وزير التموين

وزير التموين

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم 41 لسنة 2020، بصرف الكمامات بنسبة 5% من قيمة كل استعاضة للتاجر إجباريا.

وأوضح المصيلحي، أنّ شركتي الجملة تحددان عدد الكمامات التي يتم صرفها لمنافذ مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، على أن تعامل الكمامات مثل باقي السلع "الزيت والسكر"، ويتم الصرف إجباريا على البطاقات التي تشمل 3 أفراد فأكثر.

ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنّه حال صرف البطاقة لأكثر من مرة سلعة تموينية، يجب أن تشتمل على صرف كمامة ولو مرة واحدة.

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