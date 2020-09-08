مع اقتراب الدراسة.. كيفية اختيار الكمامة المناسبة لطفلك وأسعارها

أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد 2021/2020، حيث أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر وزارة التعليم للإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد موعد بدء الدراسة، والمقرر أن يكون في 17 أكتوبر المقبل.

ومع اقتراب العام الدراسي، تظهر حالة من القلق بين أولياء الأمور حول ذهاب أطفالهم إلى المدارس في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، ما يجعلهم يلجأون إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والتي من أهمهم ارتداء الكمامات.

وقالت الدكتورة الصيدلانية، أميرة إبراهيم لـ"الوطن"، إن الكمامة الطبية المطابقة للمواصفات العالمية تساعد على الحد من انتشار الفيروس بين الأطفال، مشيرة إلى أن الكمامة القماشية تساعدهم على التنفس بشكل أفضل.

وتستعرض "الوطن" أسعار الكمامات الطبية والقماشية، وإرشادات استخدام الطلاب للكمامة القماشية، وفق الدكتورة الصيدلانية أميرة إبراهيم، كالتالي:

أسعار الكمامات الطبية في الصيدليات

توفر الصيدليات الكمامات بمختلف أنواعها للمواطنين، كما تحرص الشركات المنتجة على توفيرها قبل بدء العام الدراسي الجديد 2021/2020، وجاءت أسعار الكمامات الطبية في الصيدليات كالتالي:

- الكمامة الطبية العادية: يتراوح سعر الكمامة الطبية متعددة الطبقات في الصيدليات بين 4 و6 جنيهات، حسب الخامة وعدد الطبقات.

- كمامة N95: يتراوح سعر كمامة N95 في الصيدليات بين 15 و25 جنيهًا، حيث تحتوي على فلتر يمنع تسرب الرذاذ أو أي من الفيروسات إلى الأنف أو الفم، وهي الأكثر استخدامًا بين الأطباء والممرضين في المستشفيات.

أسعار الكمامة القماشية

- تختلف أسعار الكمامة القماشية في السوق بين الباعة والتجار حسب جودة ومواصفات كل منها، وعدد الطبقات الخاصة بها، ويتراوح سعرها بين 5 و10 جنيهات.

- وتوفر وزارة التموين الكمامة القماش على البطاقة التموينية بواقع كمامتين على البطاقة الواحده، بسعر 8.5 جنيه.

إرشادات استخدام الطلاب للكمامة القماش في المدارس

- عدم لمس الكمامة، أو وضعها فوق الرأس، أو إنزالها على الرقبة.

- من الضرور عدم ترك فراغات عند الأنف أو الفم أثناء ارتداء الكمامة القماش.

- منع تبادل الأطفال الكمامات فيما بينهم، على أن يلتزم كل منهم بالكمامة الخاصة به.

- يمكن استخدام الطلاب لها نظرًا لكونها تعطيهم فرصة أكبر لسهولة التنفس، ولكن يجب الالتزام بها، وفي حالة عدم تأكد الوالدين من التزام الطفل بها ينصح بتوجيه استخدام الكمامة الطبية.