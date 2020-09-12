محامي صالح جمعة: موكلي "مكنش سكران".. وتحاليله "سلبية"

قال محمد النمر محامي صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، إن موكله خرج من النيابة، ووصل إلى منزله بعد انتهاء الخروج، وذلك على سبيل حادثة وقعت في شهر مارس الماضي، إذ صدم مواطن تعرض لإصابات، وجرى التصالح معه.

وأضاف النمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم": "أما بالنسبة لواقعة أول أمس بمنطقة الزمالك، فهي عبارة عن تصادم بين سيارتين وانتهت بالتصالح".

وتابع: "أي حد قال إن صالح جمعة كان سكران، هنتخذ الإجراءات ضده، والمفروض يتحاسب جنائيا، لأنه تم فحصه والتحاليل سلبية، ومن يردد هذا الكلام، يرتكب جريمة في حق اللاعب، والحادث الذي تعرض له عادي جدًا".