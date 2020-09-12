رئيس التحرير

محمود مسلم

محامي صالح جمعة: موكلي "مكنش سكران".. وتحاليله "سلبية"

كتب:

شريف سليمان
08:55 م | السبت 12 سبتمبر 2020
صالح جمعة لاعب الأهلي

صالح جمعة لاعب الأهلي

قال محمد النمر محامي صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، إن موكله خرج من النيابة، ووصل إلى منزله بعد انتهاء الخروج، وذلك على سبيل حادثة وقعت في شهر مارس الماضي، إذ صدم مواطن تعرض لإصابات، وجرى التصالح معه.

وأضاف النمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم": "أما بالنسبة لواقعة أول أمس بمنطقة الزمالك، فهي عبارة عن تصادم بين سيارتين وانتهت بالتصالح".

وتابع: "أي حد قال إن صالح جمعة كان سكران، هنتخذ الإجراءات ضده، والمفروض يتحاسب جنائيا، لأنه تم فحصه والتحاليل سلبية، ومن يردد هذا الكلام، يرتكب جريمة في حق اللاعب، والحادث الذي تعرض له عادي جدًا".

اقرأ المزيد:

محامي صالح جمعة يكشف تطورات جديدة بشأن قضية الجيزة

بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث صالح جمعة في منطقة الزمالك

عاجل.. إخلاء سبيل صالح جمعة بعد التصالح مع ضحية الدهس بالجيزة

الأهلي يكلف فريقا قانونيا للدفاع عن صالح جمعة

عاجل.. وصول صالح جمعة إلى نيابة الجيزة للمثول في قضية دهس شاب

عاجل.. النيابة تأمر بضبط وإحضار صالح جمعة في قضية الجيزة

عاجل.. صالح جمعة يقر بالمعارضة على الحكم الصادر بحقه في قضية ضرب

مفاجأة.. صالح جمعة صادر بحقه حكمين في قضيتي ضرب ودهس

عاجل.. صالح جمعة محجوز على ذمة قضيتين رغم قرار إخلاء سبيله