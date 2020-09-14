السيسي يبحث مع وزير خارجية أرمينيا زيادة فرص الاستثمار المتبادل

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكنيان، اليوم، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، إضافة إلى السفير الأرميني لدى القاهرة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس رحب بزيارة وزير خارجية أرمينيا إلى القاهرة، طالبا نقل تحياته إلى الرئيس الأرميني، منوها بما تتسم به العلاقات المصرية الأرمينية من خصوصية تاريخية، وحرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

من جانبه؛ نقل وزير خارجية أرمينيا تحيات الرئيس الأرميني إلى السيد الرئيس، معربا عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة وبناءة، لا سيما في ظل الجالية الأرمينية الكبيرة المتواجدة في مصر وما تلقاه من رعاية كريمة، وكذلك لما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل دولي وإقليمي ودور محوري متزن في المنطقة، مؤكدا اهتمام أرمينيا المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، خاصةً على الصعيد السياحي والثقافي والتجاري والاقتصادي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية في المنطقة، بما فيها تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا ولبنان والقضية الفلسطينية، حيث تم التوافق بين الجانبين على أهمية تقويض التدخلات الخارجية في المنطقة والتي تسعى إلى تحقيق مكاسب مباشرة لصالح مطامعها الخاصة ومنفعتها الذاتية على حساب الأمن والاستقرار ومقدرات الشعوب.

كما تطرق الطرفان لبحث بعض موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين في سياق زيادة فرص الاستثمار المتبادل وتعظيم حجم التبادل التجاري، خصوصًا في قطاعات الصناعات الدوائية والتعليم الفني والسياحة، إضافة إلى التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية.