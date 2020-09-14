الجنايات: "رئيس القاهرة لحقوق الإنسان" أذاع أخبارا كاذبة وأهان القضاء

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حيثيات حكمها بمعاقبة بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، بالسجن المشدد 15 سنة، لإدانته بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة، وإهانة السلطة القضائية.

وقالت المحكمة، إن المتهم بهي الدين حسن، في غضون عامي 2018 و2019 بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها أنشأ واستخدم حسابا خاصا على شبكة معلوماتية، يهدف إلى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا بأن أنشأ حسابه الموثق بمواقع التواصل "تويتر" باسم "bajey eldin hassan"، واستخدمه بغرض ارتكاب جريمتي إهانة السلطة القضائية وإذاعة عمدا أخبار كاذبة في الداخل والخارج، من شانها تكدير الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأكدت المحكمة، أن المتهم أذاع عمدا في الداخل والخارج أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة عبر حسابه الخاص الموثق بـ"تويتر"، وثبت من كتاب مصلة وثائق السفر والهجرة والجنسية خروج المتهم من البلاد وهروبه إلى فرنسا، ومرفق طلب المجلس القضاء الأعلى باتخاذ النيابة إجراءات التحقيق والتصرف قبل المتهم في واقعة المساس بهيبة القضاء.

وتابعت: أكد مجري التحريات قيام المتهم عبر حسابه الموثق بشبكة المعلومات والمتاح للكافة استخدم ذلك الحساب بقصد ارتكاب جريمتي إهانة السلطة القضائية بعبارات تحمل الإساءة والازدراء والحط من قدرها ونشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج، والإضرار بالمركز السياسى والاقتصادي للدولة وإثارة سخط المواطنين ضد السلطات العامة ونظام الحكم القائم في البلاد وصولا لإسقاطه وذلك بقصد الإخلال بالنظام والأمن العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وعرقلة إحدى السلطات العامة من ممارسة عملها.

كما ثبت من تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، أن الحساب الموثق باسم المتهم يحتوي على عبارات مناهضة للدولة المصرية واسقاطات على مؤسساتها، وأخبار كاذبة بهدف إثارة الرأي العام، وثابت من الأوراق أن المتهم لم يحضر ليدافع عن نفسه الاتهام المسند إليه بشخصه أو وكيل عنه وقد ورد كتاب مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية مغادرته إلى فرنسا، ولم يستدل على ما يفيد عودته إلى مصر حتى تاريخه، وثبت ارتكاب المتهم جريمة معاقب عليها قانونا بان أنشأ حسابه الخاص الموثق على "تويتر"، واستخدمه بهدف ارتكاب جريمتى إهانة السلطة القضائية وإذاعة عمدا أخبار كاذبة في الداخل والخارج من شانها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وكان ذلك بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.