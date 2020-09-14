شاب يقتل زميله بسبب خلاف على "علبة سجائر" بدمياط

أقدم شاب على قتل زميله، داخل إحدى الورش بقرية "الشعراء"، دائرة مركز دمياط، بسبب خلاف على "علبة سجائر"، تطور إلى مشاجرة بينهما، انتهت بقيام أحدهما بتسديد طعنة نافذة إلى الآخر، أودت بحياته.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً بالحادث، وانتقلت قوة من مباحث مركز دمياط إلى محل الواقعة، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، بعدما تبين هروبه للاختباء لدى أحد أقاربه بمدينة منية النصر، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة، التي بدأت بمباشرة التحقيق.

وأفاد أحد شهود الواقعة من الجيران لـ"الوطن" بأن المجني عليه يُدعى "حمدي م. ي"، 21 سنة، يعمل "مذهباتي" في ورشة لدهان الأثاث، ملك المتهم "محمد م. ر."، 23 سنة، "استورجي"، بجوار مسجد "التنعيم" بقرية "الشعراء".

وأضاف الشاهد أن الخلاف بدأ بين الطرفين قبل يومين، وحاول الجيران التدخل للصلح بينهما، إلا أن الأمور تطورت إلى نشوب مشاجرة بينهما، قام خلالها المتهم بتسديد طعنة نافذة إلى المجني عليه في صدره، حيث سقط قتيلاً غارقاً في دمائه، وفر المتهم إلى منية النصر بالدقهلية، حيث تم إلقاء القبض عليه.