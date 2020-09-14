رئيس الأركان يشهد مشروع مراكز القيادة الخارجي "فتح 41"

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي ذي مستويين (فتح - 41)، الذي يجريه أحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية واستمر عدة أيام، في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة.

بدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التي تضمنت عرض التقارير والقرارات، ثم تنظيم تعاون لعناصر تشكيل المعركة، أعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مراكز القيادة والسيطرة للتأكد من جاهزيتها واستعدادها.

ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عالٍ، فضلاً عن المهارة في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع.

ونقل الفريق محمد فريد، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرجال المنطقة المركزية العسكرية، مشيراً إلى أنّ التدريب جوهر الكفاءة القتالية وعامل الحسم في نجاح القوات بتنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار.

كما ناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع، في أسلوب تنفيذهم لمهامهم، وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة التغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات.