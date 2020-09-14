فيديو.. مصر تواصل إرسال أطنان مساعدات غذائية لمتضرري السيول بالسودان

أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، متجهة إلى مطار الخرطوم، محملة بأطنان من المواد الغذائية، شارك في إعدادها عدد من مؤسسات المجتمع المدني في مصر، بالتنسيق مع الجانب السوداني.

يأتي ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمواصلة فتح الجسر الجوي لتقديم المساعدات العاجلة إلى الأشقاء من متضرري السيول بجمهورية السودان.

وأثنى المسؤولون من الجانب السوداني على وقوف مصر قيادة وشعباً مع الشعب السوداني في أزمته الحالية، معربين عن خالص امتنانهم وشكرهم العميق لهذا الجسر الجوي الذي استمر يتدفق من مصر الشقيقة على مدار الفترة الماضية، مشيرين إلى أنَّ وقوف مصر إلى جانب أشقائهم السودانيين هو أمر متوقع من مصر الشقيقة الكبرى لدول القارة السمراء.

وتأتي تلك المساعدات تأكّيداً لدور مصر الفاعل لدعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية الرامية للتخفيف من معاناة الشعب السوداني.