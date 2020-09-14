6 معلومات عن شقة "النقل" في عمارة الشربتلي.. جيران نجاة وأسرة والمليجي

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تأجير الوزارة إحدى الوحدات السكنية بعمارة الشربتلي الشهيرة بمنطقة الزمالك، والمعروفة إعلاميًا بـ"عمارة المشاهير".

وترصد السطور التالية، تفاصيل مهمة عن الشقة الجديدة التي استأجرتها وزارة النقل، لتصبح مكتبا للشركة القومية لمترو الأنفاق، لإدارة أعمال محطة مترو (إمبابة - صفاء حجازي)، في الزمالك، وهي كما يلي:

1. توجد الوحدة السكنية في الطابق الأول من العقار، ومساحتها أكثر من 100 متر.

2. استأجرتها الوزارة من أولاد الشربتلي ملاك العقار، بعد أن تركتها سيدة ألمانية كانت تعيش فيها منذ عشرات السنوات، لكنها توفيت متأثرة بمضاعفات مرض السرطان في بلادها منذ فترة.

3. الشقة المقابلة لشقة وزارة النقل، تسكنها ابنة المخرج الراحل عز الدين ذوالفقار.

4. يسكن في الطابق الثاني من العقار، أقدم سكان العمارة، وهو ياسين التيناوي، الذي يقطن بها منذ 66 عامًا، وهو حفيد الفنانة الراحلة علوية جميل زوجة الفنان الراحل محمود المليجي.

5. تسكن الفنانة نجاة الصغيرة في الطابق الخامس من العمارة.

6. يسكن في الطابق السادس شخصا يدعى "إسماعيل بيه"، وكان نائبا لرئيس الجمهورية للرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وافتتح وزير النقل اليوم عمارة الشربتلي بالزمالك بعد إعادة ترميمها، حيث تعرضت لبعض التصدعات نتيجة أعمال حفر محطة مترو صفاء حجازي قبل أشهر.