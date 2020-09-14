وزير النقل: كنا سببا لما حدث في عمارة الشربتلي لكن دون قصد

قال الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنّ ما حدث من تصدعات في عمارة الشربتلي بالزمالك، كنا سببا فيه لكن دون قصد، مضيفا: "لا يمكن على الإطلاق إحداث الضرر لأهالينا في العمارة".

وأضاف وزير النقل، لـ"الوطن"، لى هامش تفقده أعمال انتهاء ترميم عمارة الشربتلي بالزمالك اليوم، أنّ الوزارة فعلت كل ما بوسعها لحقن التربة وتنفيذ أعمال الترميم، موضحا أنّ العمارة عادت لطبيعتها وكل شيء بها على ما يرام.

وأكد الفريق كامل الوزير، تقديره لأهالى العمارة، موضحا أنّه جرى تقديم الدعم لهم، وأنّ الوزارة دائما ما تسعى لتقديم الخدمات لجموع المواطنين.

وتابع وزير النقل، أنّ العمل في محطة مترو صفاء حجازي بالزمالك يسير بصورة منتظمة، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على أعمال التنفيذ.

وتعرضت عمارة الشربتلي في الزمالك لبعض التصدعات، نتيجة حفر محطة مترو صفاء حجازي قبل شهرين.