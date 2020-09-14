عاجل.. الحكومة توافق على عودة صلاة الجنازة خارج المساجد

وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على السماح بصلاة الجنازة خارج المساجد أو في الصحن المكشوف بالمسجد فقط في غير أوقات الصلاة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ويتم مراجعة الموقف دوريا.

كان مدبولي، ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، اليوم، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.