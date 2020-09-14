عاجل.. الحكومة توافق على عودة الأفراح في الأماكن المفتوحة

وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على السماح بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وكلفت اللجنة وزيرا الصحة والسياحة بدراسة ضوابط إعادة فتح الأندية الصحية بالفنادق اعتبارا من 21/9/2020.

كان مدبولي، ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد اليوم بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.