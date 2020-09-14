الأوقاف: أخبار هدم بيوت الله مفبركة.. ونفتتح 71 مسجدا الجمعة

ذكرت وزارة الأوقاف أنّ ما تبثه قنوات الفتنة وجماعات أهل الشر عن هدم المساجد، أخبار مفبركة لا صحة لها وتفتقد أدنى درجات المصداقية، وأكبر رد أنّ الوزارة ستفتح 71 مسجدًا من تنفيذها الجمعة المقبل، في إطار خطة الوزارة لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنّ الحفاظ على نظافة المساجد أو الإسهام في نظافتها، وحرص العاملين به على نظافتها الدائمة وبذل أقصى ما في وسعهم لذلك، يأتي من باب تعظيم شعائر الله: "وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ".

وأضاف جمعة، أنّ "خدمة بيوت الله شرف، وإذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، فجدد النية، وحوّل الوظيفة إلى رسالة، واخدم بيت الله عز وجل بلا حدود، ولا تدخر جهدا ولا وسعا، وإذا كان الأجر على خدمة بيوت الله، أجر عظيم تحفه البركة في الدنيا والرحمة في الآخرة، فالتقصير في المهام الواجب القيام بها وخيم العاقبة على المقصرين في ذلك من المكلفين به، ومن ثمة وجب التفاني في العمل من كل من شرفه الله بخدمة بيوته".

وتابع: "على كل عمار بيوت الله وقاصديها تعظيم حرمات الله عز وجل فيها، فندخلها في سكينة ووقار ونحافظ على نظافتها، ونسهم في ذلك ما استطعنا، ونأتيها في أحسن وجوه النظافة والطهارة والبهاء والنقاء ظاهرا وباطنا، استجابة لقول الله عز وجل: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ).