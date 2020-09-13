وزير الأوقاف يدعو لإنشاء مدونة سلوك لكل طالب جامعي

ألقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم، كلمة في افتتاح المؤتمر الافتراضي الذي عقدته رابطة الجامعات الإسلامية تحت عنوان "دور الجامعات في خدمة المجتمع وترسيخ القيم".

ودعا الوزير إلى إنشاء مدونة سلوك حقيقية وجادة لكل طالب جامعي، بل لكل طالب في كل مرحلة، قائلًا "كما نقيس مستواه العلمي، يجب أن يكون هناك قياس آخر لسلوكه ومدى حرصه على القيم والأخلاق النبيلة من الصدق والإيثار والتعاون والإيجابية، والحرص على النظافة بمفهومها الشامل إنسانًا ومكانًا".

وقال إن الجامعات يمكن أن تسهم إسهامًا كبيرًا في تقويم السلوك واستعادة قيمنا وأخلاقنا الجميلة، سواء في مناهجها، أم فيما تنتجه من بحوث، أو فيما يشكله أساتذتها من قدوة.