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"الأوقاف": سنعلن عودة صلاة الجنازة فور موافقة "لجنة كورونا"

كتب:

شريف سليمان
10:34 م | الأحد 13 سبتمبر 2020
وزير الأوقاف

وزير الأوقاف

قال الدكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن ملف عودة صلاة الجنازة قيد العرض على اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، ووزارة الصحة، وأنه سوف يتم الإعلان عن ذلك فور التقرير.

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اعتمد 48 مليون جنيه لموازنة العام 20-21 لإعمار بيوت الله، وذلك في الربع المالي الأول.

وتابع أن الجمعة القادمة ستشهد افتتاح 71 مسجدًا كبيرًا في محافظات الجمهورية، في إطار خطة الوزارة لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري.

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