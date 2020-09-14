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الحكومة توافق على عودة استخدام حمامات السباحة

عودة تدريبات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم

كتب:

محمد مجدي
03:02 م | الإثنين 14 سبتمبر 2020
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عودة تدريبات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم.

كما وافقت اللجنة على السماح للهيئات الرياضية والشبابية، بإتاحة استخدام حمامات السباحة للرياضة والترفيه، وفق الاشتراطات الصحية التي تحددها وزارة الصحة، على أن تتم مراجعة الموقف دوريا.

ووافقت اللجنة أيضا على السماح بفتح الحضانات بالأندية ومراكز الشباب، وفق الضوابط والشروط الصحية التي تحددها وزارة الصحة.

كان مدبولي ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، اليوم، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

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