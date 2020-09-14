فوز مرشح قطاع البترول بمنحة دراسة الدكتوراة من هيئة التعاون الدولى اليابانية

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس إبراهيم قشانة مدير إدارة تحسين كفاءة الطاقة بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات أحد أعضاء مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، بمناسبة فوزه بمنحة الدكتوراه المقدمة من هيئة التعاون الدولى اليابانية (JICA) متفوقاً على ممثلى 15 دولة للمشاركة في البرنامج طويل الأجل للدراسة بالجامعات اليابانية تحت عنوان "سياسات الطاقة" في إطار البرنامج الخاص بالدول ، والذى يتم من خلاله اختيار مرشح واحد من كل دولة من هذه الدول لنيل منحة دكتوراة لمدة 3 سنوات من المعهد القومى لدراسات السياسات " GRIPS" باليابان بتمويل كامل من الهيئة اليابانية، تبدأ فى أكتوبر القادم.

الترشيح جاء بتنسيق كامل مع وزارة الخارجية التى خاطبت وزارات ومؤسسات الطاقة بمصر ومن ضمنها وزارة البترول والثروة المعدنية، بقواعد البرنامج والتوجيه بملء المرشحين للاستمارة الخاصة ببرنامج الدكتوراة على الموقع الالكترونى للهيئة اليابانية والتواصل مع مكتبها بالقاهرة لاستكمال إجراءات التقديم.

وتطلبت شروط القبول أن يكون المتقدم عاملاً بمؤسسة حكومية معنية بالطاقة فى إحدى الدول الـ 15 المختارين للبرنامج (مصر -العراق - إیران - ماليزيا - أندونيسيا - باكستان - الفلبين - تايلاند – فيتنام -بنجلاديش – بوتان- سریلانکا - لاوس- میانمار- كمبوديا ) وأن يكون أقل من 40 سنة .وصرح الملا أن فوز مرشح قطاع البترول بمنحة الدكتوراه المشار إليها للحصول على أعلى شهادة أكاديمية فى سياسات الطاقة من دولة رائدة مثل اليابان، يعكس كفاءة الكوادر البشرية الشابة للعاملين بالقطاع، كما يضيف إلى نقاط القوة لقطاع البترول المصرى على المستوى الدولي فى ظل تنافس هذا العدد من الدول لنيل درجة الدكتوراه المشار إليها، فضلاً عما لذلك من مردود إيجابى ، حيث تسهم مثل هذه البرامج والدرجات العلمية بشكل كبير فى صقل خبرات العاملين ونقل ونشر المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة داخل القطاع.