وزير البترول: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود للصعيد نهاية العام

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عبر الفيديو كونفرانس، الجمعيات العامة لشركات أسيوط لتكرير البترول وأنابيب البترول والغازات البترولية "بتروجاس"، لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالي 2019 /2020.

وأعلن وزير البترول في بيان اليوم، أنه جار العمل حاليا على كافة المحاور لرفع كفاءة منظومة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلي عبر تطوير معامل التكرير، والشبكة المتكاملة لنقل وتداول المنتجات وتعزيز استقرار سوق البوتاجاز، موضحًا أنه جار أيضًا الانتهاء من تنفيذ أحد أهم المشروعات الحيوية لتوفير منتج البنزين للسوق المحلي، وهو مجمع أسيوط لإنتاج البنزين عالي الأوكتين، تمهيداً لتشغيله بنهاية العام الحالي.

وأكد أن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة من المشروعات التي تهدف إلى تحقيق خطة الوزارة للاكتفاء الذاتي من البنزين محليا، خلال السنوات القليلة المقبلة، مضيفا أنه يسهم في تأمين إمدادات البنزين وتوفيرها لأهالي الصعيد ومحافظات الجنوب من خلال معمل أسيوط لتحقيق الاكتفاء الذاتى لتلك المحافظات.