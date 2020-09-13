الملا يتفقد خط "السخنة - التبين" الجديد لنقل المنتجات البترولية

فى إطار الجولة الميدانية لمتابعة عدد من المشروعات البترولية بمنطقة السخنة، تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مشروع خط السخنة -التبين الجديد لنقل المنتجات البترولية والذى أنشئ بطول 115 كم وبتكلفة 920 مليون جنيه فى إطار التوسعات المستمرة فى الشبكة القومية لنقل وتداول المنتجات البترولية.

وأوضح الملا أن هذا المشروع هو أحد أهم المشروعات الجديدة التى تم إنشاؤها للتوسع فى شبكة خطوط نقل المنتجات البترولية بهدف نقل إمداداتها من منطقة السخنة إلى محافظات الصعيد مباشرة لأول مرة بالإضافة إلى تغذية مناطق الاستهلاك بالقاهرة الكبرى، وليمثل نقطة هامة من نقاط الربط والتكامل بين كافة عناصر منظومة تداول ونقل المنتجات البترولية ، حيث يربط الموانئ البترولية الحديثة بمنطقة السخنة بخطوط الشبكة القومية لنقل وتداول المنتجات البترولية ، لافتاً إلى أن التوسع فى خطوط النقل يزيد من القدرة على المناورة فى نقل الإمدادات بكفاءة لمناطق الاستهلاك و يسهم فى زيادة الأمان والسلامة بالحد من النقل البرى للمنتجات البترولية بالناقلات على الطرق .

ووجه الملا خلال جولته بتكثيف وسائل وإجراءات حماية وتأمين الخطوط والاستعانة بالأنظمة التكنولوجية الحديثة ذات الدور الفعال فى تحقيق هذا الهدف ورفع كفاءة تأمين الخطوط، خاصة وأن جزءاً منها يمتد لمسافات كبيرة فى مناطق مترامية الأطراف وغير مأهولة.

ويعظم المشروع من الدور المحورى لموانىء السخنة فى استلام المنتجات البترولية ونقلها إلى القاهرة الكبري والتبين ومحافظات الصعيد، ويتميز بمعدل تدفيع للإمدادات يعد الأعلى بين خطوط الشبكة بما يعادل ٢٠ ألف طن يومياً ، وتم تزويده بأحدث الوسائل للحماية والكشف عن التعديات من خلال إقامة كابل ألياف ضوئية على مسار الخط لنقل المعلومات والبيانات فى ترجمة فعلية لتنفيذ توجهات وزارة البترول والثروة المعدنية باستخدام وتوظيف التقنيات الحديثة للإسراع بمعدلات التنفيذ وزيادة كفاءة المشروعات، وقد قامت شركة بتروجت بأعمال التنفيذ فى إطار تعظيم المكون المحلى فى تنفيذ المشروعات البترولية .

كما حرص الملا على تفقد أعمال التوسعات الجديدة فى البنية التحتية للشبكة لمواكبة التوسعات والمشروعات البترولية بمنطقة السخنة ، حيث تفقد أعمال إقامة مشروع محطة تخزين وتدفيع المنتجات البترولية بالسخنة التابعة لشركة أنابيب البترول والتى تنفذها شركة بتروجت حيث استمع إلى شرح من المهندس عماد عبدالقادر رئيس شركة أنابيب البترول الذى أوضح أنه يجرى حالياً إقامة توسعات محطة تدفيع السخنة بتكلفة استثمارية ٧٣٠ مليون جنيه وتضم ٤ مستودعات تخزين وطلمبات التدفيع والمرافق اللازمة للتشغيل ومستودعات إطفاء، علاوة على إقامة مركز التحكم التبادلي لنظامي سكادا و ال دى اس لإدارة الشبكة القومية لخطوط الأنابيب بالمنطقة وربطه مع المركز الرئيسي بمسطرد، مشيراً إلى منطقة العمل الجديدة لإدارة مشروعات الأنابيب بمنطقة خليج السويس والبحر الأحمر والتى تم إنشاؤها مؤخراً بقرار من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لمواكبة التوسع المستمر فى المنطقة .

وحرص الملا فى ختام جولته على توجيه التحية للعاملين بالموقع من شركتى أنابيب البترول وبتروجت على جهودهم فى تنفيذ خطط الوزارة للتوسع في البنية الأساسية لشبكة خطوط نقل المنتجات البترولية، كما حرص الوزير على تفقد المبنى الإدارى الجديد للمنطقة.

رافق الوزير خلال جولته كل من المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونوابه للنقل والتوزيع، والتخطيط والمشروعات والسلامة والصحة المهنية والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.