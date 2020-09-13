وزير البترول يوجه برفع كفاءة منظومة السلامة والتحسين المستمر للاداء

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الاستمرار فى استكمال تطوير منظومة التكرير والتصنيع لتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية، مشدداً على الاستمرار فى الالتزام بالتوافق البيئى للحفاظ على البيئة واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية فى كافة المواقع.وأشار إلى الاستمرار فى تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة بمعامل التكرير لإزالة الاختناقات وزيادة كفاءة العمليات والالتزام ببرامج الصيانة الدورية للأصول الإنتاجية.

جاء ذلك خلال رئاسته أعمال الجمعيات العامة لعدد من شركات بترول القطاع العام وهي العامرية لتكرير البترول والاسكندرية للبترول والبتروكيماويات المصرية لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2019 / 2020.وأكد الوزير على الجهود الفعلية المبذولة لتنفيذ مشروعات رفع كفاءة منظومة السلامة بمعامل تكرير وتصنيع البترول للوصول إلى أعلى درجات الأمان والسلامة في التشغيل والقيام بالأعمال، حيث يمثل ذلك أولوية أولى لقطاع البترول فى إدارة عملياته ، مؤكداً الاستمرار في مشروعات جديدة بمعامل التكرير لتحقيق استدامة العمليات وكفاءتها والتحسين المستمر للأداء ، وشدد على أهمية مشروعات التحول الرقمى الجارية بمعامل التكرير بما يتيح الربط من خلال نظام ERP للمعامل بالهيئة العامة للبترول واستخدام منظومة البرمجية الخطية الجارى العمل عليها لتطبيقها بمعامل التكرير بما يحقق نقلة نوعية لصناعة التكرير المصرية خلال الفترات المقبلة.

واستعرض المهندس على بدر رئيس شركة العامرية للبترول أهم نتائج أعمال العام المالى ٢٠٢٠ /٢٠١٩ حيث تم تكرير حوالى ٦ر٣ مليون طن خام ساهمت بنسبة ١٥٪ من إجمالي طاقات التكرير بمصر، واستطاعت توفير العديد من المنتجات البترولية من أهمها البوتاجاز والسولار والبزين والكيروسين والمازوت والألكيل بنزين والزيوت والمنتجات الخاصة، وبلغ إجمالى الاستثمارات المنفذة حوالى ٢١٩ مليون جنيه.

واستعرض الكيميائى مدحت بهجت رئيس شركة الأسكندرية للبترول أهم نتائج الأعمال خلال العام موضحاً أنه تم تكرير حوالى ٥ر٤ مليون طن خام ساهمت فى تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والمقطرات الشمعية والأسفلت، وأضاف أنه تم تصدير منتجات بترولية بقيمة حوالى ٣٦٠ مليون دولار إلى أسواق إيطاليا وإسبانيا وهولندا وتونس ومالطا والدنمارك ، بالإضافة إلى تغذية شركات أموك وأنربك وأسبك وإيلاب بكميات من المازوت والنافتا والترباين قيمتها 434 مليون دولار.

ومن جانبه استعرض الدكتور محمد عبدالعزيز رئيس شركة البتروكيماويات المصرية أهم مؤشرات العام المالى حيث أوضح أن معدلات الإنتاج من المنتجات البتروكيماوية بلغت حوالى٨٨ ألف طن بواقع ٤ر٤٢ ألف طن مبيعات من منتج pvc و ٧ر٣٣ ألف طن مبيعات من الصودا الكاوية السائلة بقيمة إجمالية حوالى ٥١٠ مليون جنيه.

وأضاف أنه تم تصدير منتجى pvc والصودا الكاوية إلى ايطاليا والبرتغال وقبرص واليونان والبرازيل والمغرب والأردن وسوريا والسودان والجزائر بقبمة حوالى ١٧ مليون دولار ، مشيراً إلى أن إجمالى الاستثمارات بلغ حوالى ٣٥٥ مليون جنيه ، كما استعرض المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها والجارية لرفع الطاقة الإنتاجية من منتج pvc من ٨٠ ألف طن إلى ٢٠٠ ألف طن سنوياً ، فضلاً عن مشروع نظام إدارة الموارد والاصول ERP ومشروعات السلامة والصحة المهنية.حضر الجمعيات كل من الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات ونواب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للتكرير والتصنيع والنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات والتجارة الداخلية والشئون المالية والاقتصادية والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ونرمين إسماعيل وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلي وزارات التخطيط والتجارة والصناعة والمالية ومركز معلومات مجلس الوزراء .