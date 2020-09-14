مصادر: بدء تنسيق الأزهر الأسبوع المقبل واستلمنا 41 ألف تظلم على التصحيح

أكد مصدر مسئول بجامعة الأزهر، أن تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية الأزهرية، من المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل، مشيرا أنه يجري التواصل مع بوابة الحكومة لبدأ عملية التنسيق.

وأوضح المصجر، أنه من المتوقع أن يبدأ الطلاب تسجيل رغباتهم بالتنسيق يوم السبت أو الأحد المقبلين على أقصى تقدير، وأنه من المتوقع أن يزيد التنسيق هذا العام 1% عن تنسيق العام السابق، نظرا لارتفاع نسبة النجاح، فقد بلغت نسبة النجاح للشهادة الثانوية الدور الأول للقسم العلمي 72%، بينما بلغت نسبة القسم الأدبي 64%، بنسبة نجاح عامة 67.66%، من إجمالي المتقدمين وعددهم 115443 طالبًا، حيث حضر منهم 113987 طالبًا، وبلغت نسبة نجاح العلوم الإسلامية 100% .

وكانت قد بلغت النسبة المئوية للنجاح العام الماضي 2018/ 2019 (49.98)% كنسبة عامة، ونسبة النجاح للقسم الأدبي 41.78% أما القسم العلمي 67.78%.

من ناحية أخرى، ينتهي غدا الثلاثاء، موعد تقديم تظلمات طلاب الثانوية الأزهرية، والذي استمر لمدة شهر، قدم خلالها الطلاب ٤١ ألف طالب تظلمات علي نتائج التصحيح بامتحانات الدور الأول.