مصادر: تنسيق الأزهر سيرتفع بنسبة 1% على الأقل هذا العام

كشف مصدر مسؤول بالأزهر أن نسب القبول بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم سترتفع هذا العام عن العام الماضي بنسبة 1% على الأقل.

وقال المصدر، إن سبب ارتفاع مؤشرات التنسيق عن العام الماضي، يعود لحصول طلاب الثانوية الأزهرية هذا العام على مجاميع مرتفعة.

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح قسم "العلوم السياسية" بكلية التجارة بنين بالقاهرة، هذا العام للمرة الأولى، ولم يتم طرحه في رغبات التنسيق، بل سيتم الالتحاق به عن طريق التنسيق الداخلي للكلية.

وكان الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، قد قال في تصريح سابق لـ"الوطن"، إنّ عملية التنسيق للطلاب الناجحين بالثانوية في العام الدراسي 2019 - 2020، تكون عقب موافقة المجلس الأعلى للأزهر على بعض التعديلات في الرغبات، إذ يتم إضافة كليات جديدة هذا العام، وتنتظر الموافقة لإضافتها لرغبات الطلاب هذا العام.