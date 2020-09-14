"غرفة الإسكندرية" تنظم اجتماعا لمناقشة مشروع قانون الجمارك

نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع اللجنة المشكلة لمناقشة قانون الجمارك الجديد، بمقر الغرفة، بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة.

أكدت غرفة ملاحة الإسكندرية، أن قانون الجمارك، أدى إلى قلق الخطوط الملاحية من بعض المواد التي وردت بمشروع القانون، مشيرة إلى أن الخطوط الملاحية هي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها صناعة النقل البحري في العالم.

وأوضحت أن ذلك القانون سيكون لها مردود سلبي على صناعة النقل البحري والاستثمار في تلك الصناعة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من مواد القانون، وأوجه الاعتراض على بعض المواد، والاقتراحات المقدمة لتعديل بعد المواد التي عليها خلاف، لتقديمه للجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور ياسر المناويشي أمين الصندوق بالغرفة، والمستشار أحمد سعد، المستشار القانوني للغرفة، وعادل إبراهيم الدسوقي، مدير عام النقل البحري، ومحمد العنتبلي عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، وأحمد سعودي رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، وعبد العال علي عبد العال، عضو بشعبة خدمات النقل الدولي، ومدحت حبشي، رئيس شعبة مستخلصي الجمارك.

كما حضر كل من: "مدحت القاضي رئيس شعبة النقل الدولي، ومحمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، وخالد بيومي رئيس مجلس إدارة الشركة البحرية للتوكيلات الملاحية، وكل من هشام الديب، وحسن عبد المنعم، ومحمد فريد، من مكتب الديب محامون".